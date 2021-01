Sky – Eriksen, negli scorsi giorni Inter e PSG si sono sentiti: “I francesi fanno sapere che…”

Contrariamente a quanto uscito nelle ultime settimane, l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain non agevolerà l’approdo di Christian Eriksen nella capitale francese. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, negli scorsi giorni Inter e Paris Saint-Germain si sono sentite e la dirigenza del club francese ha fatto sapere di non essere lei a far uscire le indiscrezioni sul giocatore, non essendo interessata. Ad oggi non c’è infatti alcun interesse del PSG nei confronti di Eriksen, spiega Gianluca Di Marzio.