Bookies – Inter, addio Eriksen: futuro in Serie A? Ci sono Roma e due suggestioni clamorose

L’uscita di scena dalla Champions League (ed anche dall’Europa League) potrebbe aprire un problema formazione nell’Inter, con i nerazzurri che si ritroveranno a dover gestire una rosa lunga per solo due competizioni: Serie A e Coppa Italia.

Osservato speciale in tal senso sarà Christian Eriksen, già caso spinoso visto lo scarso minutaggio concessogli da Antonio Conte finora. Stante la situazione, quindi, i betting analyst di Snai aprono ad un addio del danese già nel mercato di gennaio, con addirittura un possibile futuro sempre in Serie A. La prima italiana in lavagna è la Roma: l’approdo di Eriksen in giallorosso (entro il 2 febbraio 2021) si gioca a 10. Sebbene la permanenza all’Inter sia comunque la quota più bassa (2,00), sono tante le squadre interessate al fantasista nerazzurro.

Arsenal e Borussia Dortmund appaiono come le probabilità più plausibili (5,00) in caso di trasferimento, seguite da Paris Saint Germain (6,50) e Manchester United (10,00). Più staccate Real Madrid, Chelsea e Barcellona, tutte in tabellone a 15,00. Pagherebbero 20 volte la posta, infine, tre suggestioni: un ritorno al Tottenham, l’approdo alla Juventus o la permanenza a San Siro, sponda Milan.