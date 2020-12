Eriksen, lo scambio da sogno è un’ipotesi concreta: “L’Inter smentisce, ma ci pensa davvero”

L’Inter lavora sottotraccia per piazzare in uscita Christian Eriksen che, come confermato da Beppe Marotta prima della partita contro il Verona, è ormai fuori dai progetti tecnici nerazzurri. Come vi abbiamo più volte riportato, le piste più probabili restano quelle di uno scambio con Paredes del PSG o Xhaka dell’Arsenal, ma non è affatto tramontata nemmeno l’ipotesi che il danese voli al Manchester United in cambio di Donny van de Beek, anzi.

Come vi abbiamo scritto, il centrocampista olandese non è considerato da Solskjaer un inamovibile della squadra, tanto da averlo impiegato in stagione per soli 693′. Arrivato dall’Ajax per più di 39 milioni di euro la scorsa estate, van de Beek sta giocando meno rispetto alle aspettative d’inizio stagione. Ausilio lo segue da molto tempo e chissà che davvero non provi a imbastire un’operazione suggestiva.

Calciomercato.com scrive che da Viale della Liberazione, nonostante le smentite di rito, stiano realmente pensando a questo affare:

“Un’altra ipotesi, con percentuali meno alte, è quella che porta a una trattativa con il Manchester United, che andrebbe a coinvolgere Donny van de Beek. Il centrocampista classe 1997 arrivato in estate dall’Ajax per 39 milioni di euro più bonus non è una prima scelta di Solskjaer, che fin qui gli ha concesso solo 693′, considerando tutte le competizioni. Al di là delle smentite potrebbe partire, l’Inter è interessata ma anche in questo caso si parte da pareri diversi riguardo al costo dei cartellini“.

(Fonte: calciomercato.com)