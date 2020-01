Inter-Eriksen, 8 giorni alla fine del mercato: la strategia di Marotta per l’assalto decisivo

Come vi abbiamo riportato, oggi può essere il giorno decisivo per sbloccare la trattativa per portare Christian Eriksen all’Inter. A 8 giorni dalla fine del mercato, come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sa di avere ancora un po’ di margine per trattare il prezzo d’acquisto con il Tottenham. I 5 milioni attuali di differenza, comunque, non sono un ostacolo insormontabile:

“L’Inter è pronta a tentare un nuovo assalto per Christian Eriksen. Sarà quello decisivo? Possibile. Per oggi infatti è previsto un nuovo contatto con i dirigenti del Tottenham e, dopo che il calciatore ha già recitato la sua parte ribadendo al plenipotenziario degli Spurs, Daniel Levy, che reputa conclusa la sua esperienza a Londra, l’ad Marotta proverà a mediare alla ricerca di una fumata bianca. Il primo tentativo di martedì non ha dato i frutti sperati, ma oggi si ripartirà da capo. Con fiducia e ottimismo. A 8 giorni dalla fine del mercato il club nerazzurro sa di avere ancora un po’ di tempo per concludere l’operazione e per questo cerca di non accontentare subito in toto le richieste della società inglese. E’ chiaro però che già oggi qualche passo in avanti alla ricerca dell’intesa l’ex ad della Juventus proverà a farlo. Come? Aumentando la sua proposta. I 5 milioni di differenza tra la domanda (20) e l’offerta (15, compresi i bonus) non sono un ostacolo insormontabile, ma ancora non fanno intravedere lo striscione del traguardo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)