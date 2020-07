“Non era il risultato che volevamo e nemmeno quello che abbiamo cercato, però il calcio è così e non serve a niente lamentarsi o guardare altrove. Adesso, ancora di più, continuiamo a lavorare come una squadra! Forza Inter“. È il messaggio che Diego Godin ha affidato ai social per commentare il deludente pareggio contro il Verona.