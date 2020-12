Eriksen, una certezza dietro le parole di Marotta: “L’Inter aspetta una telefonata decisiva”

Un destino segnato, dopo un anno vissuto tra tante ombre e pochissime luci. Ancora qualche giorno e Christian Eriksen si separerà dall’Inter. Se a titolo definitivo o in prestito, questo lo sapremo solo nel prossimo futuro. Quel che è certo è che il danese non farà più parte della rosa nerazzurra nella seconda parte di questa stagione. Una sicurezza che ha spinto Marotta a dichiarazioni molto chiare nel prepartita di Verona-Inter.

I discorsi, soprattutto con l’Arsenal nell’ambito di un possibile scambio con Xhaka, vanno avanti. Ma l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare davvero tutto. Una telefonata dal tecnico argentino, che con Eriksen ha lavorato al Tottenham, potrebbe infatti rivelarsi decisiva:

“… Certo, ad oggi Eriksen è un’occasione che potrebbe far gola. L’Inter, in assenza di offerte economiche vantaggiose, è disposta a girare il danese anche in prestito. E a Parigi c’è quel Leandro Paredes che i nerazzurri seguono da tempo. Una telefonata allunga la vita, recitava il famoso spot di una compagnia telefonica: vediamo se arriverà quella di Pochettino a Eriksen“, scrive calciomercato.com.

