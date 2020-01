EDICOLA TS – Inter, Eriksen più vicino. Fatta per lo scambio Politano-Spinazzola. E Giroud…

La prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 15 gennaio 2020 parla così di Inter, tra campo e mercato: “Inter scatenata. Cagliari travolto a San Siro: nerazzurri ai quarti di Coppa Italia. Missione compiuta: 4-1, doppietta di Lukaku, a segno dopo 21 secondi, gol di Borja Valero, Ranocchia e Oliva. Mercato: è fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, Eriksen più vicino. Via libera per Giroud“. La copertina è dedicata a Chiellini mentre di spalla abbondante spazio alla Coppa Italia.