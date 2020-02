Eriksen, il ct Hareide e il retroscena di mercato: “Lo voleva lo United: fosse stato per…”

Christian Eriksen ha iniziato un nuovo capitolo calcistico all’Inter. La stella danese è arrivata nella finestra di calciomercato a gennaio. Ma se fosse stato per il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, Eriksen oggi indosserebbe la maglia del Manchester United. Lo ha rivelato il ct della Danimarca, Åge Hareide, nello studio della Norwegian Champions League: “C’erano club in Inghilterra che erano interessati a lui. Il Manchester United era interessato a Christian Eriksen. So che lo era Ole Gunnar. Si è parlato del Real Madrid e in parte del Barcellona … ma soprattutto del Real Madrid. Ma poi l’Inter e Conte hanno annunciato il loro interesse. E hanno mostrato un vero interesse per Christian, e questa è stata la cosa più importante “.