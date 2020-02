“C’è già un caso Eriksen? E’ arrivato l’altro giorno. Io non l’ho visto in difficoltà, a cosa deve abituarsi? Il pallone è quello lì, si gioca 11 contro 11 in campo. Non vedo questi problemi, gioca sempre bene”.

Intervenuto a Tiki Taka, Bobo Vieri ha risposto così in merito alla questione Eriksen. Il danese è rimasto inizialmente in panchina contro la Lazio: il suo ingresso nel finale non ha inciso nel risultato.