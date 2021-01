Sky UK – L’Inter dice sì al prestito di Eriksen: “E lui non vede l’ora di tornare al Tottenham”

Come vi abbiamo riportato, qualcosa si sta muovendo, in queste ore, attorno alla situazione di Christian Eriksen e alla sua possibile partenza dall’Inter. In merito alle indiscrezioni di Sky Sport arrivano conferme da Sky UK. Secondo l’emittente inglese, infatti, il Tottenham starebbe preparando un’offerta per riavere il centrocampista danese in prestito.

Una formula che troverebbe il favore dei nerazzurri, che vedono in un trasferimento a titolo temporaneo un’occasione per lo stesso Eriksen per mettersi in mostra e rivalorizzarsi in vista di un’eventuale cessione a titolo definitivo la prossima estate.

Sky UK, inoltre, parla della volontà dell’ex Spurs, che da parte sua non vedrebbe l’ora di tornare a Londra nel club che lo ha reso grande a livello europeo.

(Fonte: Sky Sports)