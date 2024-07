Pedullà – Inter, la Sampdoria avanza per Pio Esposito: sfida al Torino

Se in entrata in nome nuovo è quello di Kevin Danso, l'Inter si muove in queste ore anche in uscita: la Sampdoria avanza per Pio Esposito

Se in entrata in nome nuovo è quello di Kevin Danso, l'Inter si muove in queste ore anche in uscita. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, infatti, la Sampdoria avrebbe fatto dei passi importanti per Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dei nerazzurri che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dello Spezia in prestito: