Sebastiano Esposito è pronto a lasciare nuovamente in prestito l’Inter: lo aspetta l'Hellas Verona in prestito per Sky

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare nuovamente in prestito l’Inter, dopo aver preso parte alla tournée in Giappone agli ordini di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, è in dirittura d’arrivo il passaggio dell’attaccante al Verona. La formula è quella del prestito, il Verona è molto avanti per il giocatore classe 2002, spiega Gianluca Di Marzio.