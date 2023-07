La dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare i tasselli giusti per completare la rosa a disposizione di Inzaghi

L'Inter prosegue nella sua preparazione estiva in Giappone, dove nei prossimi giorni affronterà in amichevole l'Al-Nassr e il Paris Saint-Germain, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare le pedine da regalare a Simone Inzaghi per completare una rosa che presenta ancora lacune.

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulle prossime mosse del club di viale della Liberazione: "Per quanto riguarda la questione portiere, l'affondo dell'Inter è solo per Sommer, dopo si dedicherà a Trubin, sperando di trovare un'intesa, al limite lo bloccheranno a parametro zero e Audero potrebbe tornare in ballo solo se non si riuscisse a chiudere per Trubin, ma adesso priorità a Sommer".