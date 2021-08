Esterno destro, per l’Inter la priorità è Dumfries. Posizione scomoda per Nandez

Il calciatore ha prima rotto con il Cagliari non presentandosi al volo per la Spagna per un'amichevole. Poi ha fatto un passo indietro

Eva A. Provenzano

In un post su Instagram sono arrivate le scuse ai tifosi del Cagliaridi Nandez. Il calciatore ha fatto un passo indietro rispetto alla rottura che aveva creato non presentandosi davanti al volo per la Spagna qualche giorno fa. Aveva mandato su tutte le furie il club e i suoi sostenitori. Scuse ma anche la sottolineatura di una promessa.

Si è riferito a quanto gli aveva detto Giulini in inverno: gli aveva promesso una cessione a salvezza ottenuta e qualora lo volesse una big. La big che lo voleva è l'Inter ma quando tutto sembrava pronto per un passaggio (anche se non era ancora stato definito l'affare) il mercato nerazzurro è cambiato in corsa, con l'addio di Lukaku. E ora è calato il gelo sul giocatore uruguaiano, spiega La Gazzetta dello Sport. Ha ripreso ad allenarsi con Semplici mentre il club nerazzurro sembra aver virato ora su Dumfries, calciatore del PSV (richiesta 15 mln) e ora Nandez si trova in un posizione non facile.