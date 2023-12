Di Marzio – A Salerno il ds del Newcastle ha osservato anche l’ex Inter Pirola

"Ashworth - si legge sul sito del noto esperto di mercato di Skysport - ha tenuto d'occhio un calciatore per ruolo. Lorenzo Pirola per la difesa, Lassana Coulibaly per il centrocampo e Boulaye Dia per l'attacco". Lorenzo Pirola è, il capitano della Nazionale italiana Under21, ed è un ex giocatore delle giovanili dell'Inter, classe 2002. È stato ceduto alla squadra campana nel 2022 dopo essere stato anche in prestito al Monza. Il difensore, prima di passare a Salerno, aveva rinnovato con i nerazzurri fino al 2027, è stato preso in prestito con diritto di riscatto a cinque mln e un controriscatto a 13.