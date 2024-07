Stando a quanto riportato da Pedullà a Sportitalia il cileno non approderà al suo ex club e il centrocampista piacerebbe a Fabregas

Si era parlato nei giorni scorsi del possibile ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese. In Nino che è stato lanciato dal club friulano prima del suo giro per il mondo tra Barcellona, Arsenal, United e l'approdo all'Inter. Il calciatore, secondo quanto riportato da Pedullà a Sportitalia, non approderà all'Udinese: questione di costi troppo alti.