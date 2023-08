Dopo il passaggio sfumato a Udine nell'ambito dell'affare Samardzic, Giovanni Fabbian trova una nuova destinazione. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, Inter e Bologna hanno trovato un accordo per il trasferimento del giovane centrocampista di proprietà nerazzurra, autore di una grande stagione con la Reggina in Serie B.