Fabbian al Bologna, GdS: “All’Inter 5 mln, recompra a 12 per due stagioni”

“Giovanni Fabbian alla corte di Thiago Motta. Inter e Bologna hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento in Emilia del talentuoso centrocampista messosi in mostra la scorsa stagione in serie B con la maglia della Reggina. L’accordo, divenuto ufficiale nel pomeriggio, porterà nelle casse nerazzurre 5 milioni, ma l’Inter si riserva il diritto di riacquistarlo fra due stagioni alla cifra prestabilita di 12 milioni”, si legge.