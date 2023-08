Inter, così Mkhitaryan libera risorse per il difensore: Pavard il sogno. Questo il piano B

"Ecco perché adesso l’Inter può dare la caccia a un nuovo difensore senza dover obbligatoriamente puntare su una soluzione di ripiego a basso costo. Nello specifico, quel sogno chiamato Pavard può essere inseguito con argomenti adeguati, tanto da far sbilanciare apertamente anche un Marotta solitamente abbottonato. Ma se i tedeschi si dimostrassero intransigenti, il tesoretto nerazzurro servirebbe per un cosiddetto “piano B” che risponde ai nomi dei soliti noti (e non solo)".

"Tra questi, il più gettonato resta quello di Trevor Chalobah, su cui non sono escluse aperture dell’ultim’ora da parte del Chelsea. Resta in corsa anche il 24enne Japhet Tanganga, che il Tottenham libererebbe senza troppe reticenze ma che non scalda più di tanto i vertici di Viale della Liberazione. Difficile, se non impossibile, un ritorno di fiamma per Tomiyasu. Nel ventaglio di alternative non sono nemmeno esclusi nomi a sorpresa".

(Gazzetta dello Sport)

