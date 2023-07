Fabbian: “Stare vicino a dei campioni è motivo di orgoglio. Alla Reggina…”

Il giovane centrocampista nerazzurro, in attesa del club dove andrà in prestito, si sta allenando con l'Inter di Inzaghi

Ha rinnovato ma andrà in prestito, intanto sta lavorando con l'Interdi Inzaghi alla Pinetina. Giovanni Fabbian, dopo un anno in prestito alla Reggina, interessa a diversi club: Lecce, Bologna, Frosinone, Genoa e Torino. In queste ore ha rilasciato un'intervista al sito del club nerazzurro nel quale parla di questo momento in cui sta lavorando con la formazione nerazzurra alla preparazione della nuova stagione.