Sky: “L’Inter si sta informando in modo concreto su Morata nelle ultime ore”

Contatti in corso tra i dirigenti dell'Inter, l’entourage di Alvaro Morata e l’Atletico Madrid: ecco la situazione per Sky

L’Inter fa sul serio per Alvaro Morata. Contatti in corso tra i dirigenti nerazzurri, l’entourage dello spagnolo e l’Atletico Madrid. L’ex Juventus è in cima alla lista di Simone Inzaghi per l’attacco dopo il caso Lukaku.