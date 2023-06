Diversi scenari per Fabbian: “La certezza è che senza un’offerta alla Casadei l’Inter lo tiene”

L'Inter vuole puntare su Giovanni Fabbian per il futuro e, a meno di clamorose offerte, non perderà il controllo sul calciatore

L'Inter vuole puntare su Giovanni Fabbian per il futuro e, a meno di clamorose offerte, non perderà il controllo sul calciatore. A tal proposito scrive Tuttosport:

"Nei piani della società di Viale della Liberazione l’idea primaria su Fabbian è quella di mandare in prestito il calciatore, questa volta in A, per fargli fare le ossa nella massima serie. Il giovane è sul taccuino di più squadre (...). Al momento è da escludere una cessione definitiva di Fabbian: con i nerazzurri che vogliono mantenere il controllo sul giocatore per riportarlo alla base nei prossimi anni".