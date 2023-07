Facchetti commenta il mercato dell’Inter sui social: frecciata a Lukaku, su Cuadrado…

Il mercato dell'Inter sta vivendo giorni frizzantini. Come se la calura estiva non fosse già sufficiente a far bollire gli animi. Dopo l'incredibile virata dell'affare Lukaku (il calciatore che aveva mandato di parlare con la Juventus con l'Inter che si toglie dai giochi), ecco un'altra notizia che ha rabbuiato pesantemente i tifosi della Beneamata. Ieri sera Sky Sport ha annunciato che Cuadrado sarà presto un giocatore nerazzurro. Sì, proprio lui.

Il commento di Gianfelice Facchetti

Sulla vicenda Lukaku Gianfelice Facchetti si è espresso con la "dedica" di una canzone molto rappresentativa, "Mi vendo" di Renato Zero. Il ripensamento di Big Rom ha deluso un'intera tifoseria, che non si aspettava che il calciatore aprisse alla possibilità di trasferirsi a Torino dopo aver dichiarato che non ci sarebbe mai andato. E sulla vicenda Cuadrado Facchetti ha postato il pensiero che sintetizza molto bene l'umore del popolo neroazzurro: "Esattamente cos'altro dobbiamo espiare?". E poi ancora: "Quando è lunedì mattina e prima svegli tuo figlio dicendo che l'Inter ha preso Cuadrado, poi tua figlia dicendole che il principe azzurro non esiste più (e nemmeno i sette nani)".