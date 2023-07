Cuadrado-Inter, ecco le cifre finali dell’operazione per il 23-24: costerà meno di Bellanova

"All’Inter, il colombiano firmerà per un anno a 2,5 milioni di euro netti e nei prossimi giorni sarà a Milano per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Considerando lo stipendio lordo – e al netto di eventuali commissioni che al momento non sono note – parliamo di circa 4,63 milioni di euro di costo per i nerazzurri nella stagione 2023/24. Cuadrado andrà a rimpiazzare Bellanova, e dal punto di vista dei semplici costi il suo impatto sarà inferiore a quello del laterale italiano. L’esterno – ora al Torino – costò infatti oltre 5,66 milioni di euro tra il corrispettivo per il prestito dal Cagliari e lo stipendio".