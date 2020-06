Fascia Inter, Marotta ci pensa da tempo: è il nome ‘perfetto’. Per Conte è un pupillo assoluto

Un nome che circola in orbita Inter ormai da un po’, e che sarebbe perfetto per la visione tattica di Antonio Conte, grazie alla sua corsa, alla sua dedizione, alla sua intelligenza calcistica. Alessandro Florenzi è un nome che piace e non poco ai vertici nerazzurri e allo stesso Conte, che he ha apprezzato le doti anche in Nazionale. E ora che il suo futuro alla Roma (al termine del prestito di questa stagione al Valencia) sembra più che mai in bilico, la destinazione Inter pare tornata prepotentemente di moda. Come riportato da Repubblica, infatti, Marotta sarebbe sulle sue tracce, così come Atalanta e Fiorentina:

“… La Roma avrà lo svincolato Pedro, in uscita dal Chelsea, riscatterà Smalling e Mkhitaryan (con Kluivert all’Arsenal) e poi regalerà a Fonseca un centravanti di scorta e un terzino, visto che Florenzi non tornerà (Inter, Atalanta o Fiorentina). In uscita anche Ünder , l’idea è tenere Zaniolo: ma le esigenze del bilancio a volte sono più forti anche dei sentimenti“.

(Fonte: la Repubblica)