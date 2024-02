Mi fa piacere che si è calato subito nella nuova realtà: l'invenzione non è mia, abbiamo parlato e discusso insieme, prima dell'inizio della stagione gli ho detto cosa pensavo di lui, delle sue qualità. Sta imparando a fare determinate cose, ha ancora alti e bassi, ma ultimamente è migliorato anche dal punto di vista della personalità, è maturato nel capire cosa fare in quel ruolo, e i frutti li vediamo. È arrivato a 12 gol in campionato, è un traguardo importante per un'ala: spesso si dice che mancano gli esterni alti, lui può farlo".

Le riflessioni dell'Inter — L'Inter, ora, si gode le giocate di Kamate: sotto contratto fino al 30 giugno 2026, il classe 2004 è uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile nerazzurro, ed è ora pronto al salto tra i professionisti. La sua esplosione nel ruolo di esterno d'attacco, tuttavia, impone delle riflessioni: ad oggi non avrebbe una collocazione precisa nello scacchiere tattico della Prima Squadra, che da anni - con Conte prima e con Inzaghi poi - si è specializzata nel 3-5-2.

In estate potrebbe presentarsi un bivio: tenerlo, impostandolo in una nuova posizione o aspettando, chissà, un allenatore che utilizzi un altro schieramento, prestandolo nel frattempo per fargli maturare esperienza; oppure cederlo a titolo definitivo per incassare qualcosa dal suo cartellino. Gli interessi per il francese non mancano di certo, anche dall'estero: nei prossimi mesi in viale della Liberazione si tireranno le somme.

