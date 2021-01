FCIN1908 / Avvistato Marsetic, ecco gli ultimi step prima della firma con l’Inter. Sbaragliati…

Avvistato! Enej Marsetic, attaccante sloveno classe 2004, si trova a Milano (per le precisione, come appurato direttamente da FCIN1908 all’Ata Hotel di Pero) per perfezionare gli ultimi step del suo passaggio in nerazzurro. Il giovane è arrivato con la famiglia e si sottoporrà quindi prima alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà per tre anni all’Inter.

Come anticipato da FCIN1908 Marsetic è un baby talento ed un ottimo prospetto. Nonostante la giovanissima età, da quest’anno Marsetic gioca in pianta stabile con l’Under 19 del Koper. L’Inter è riuscita ad aggiudicarsi l’attaccante sbaragliando di fatto la concorrenza di diversi top club europei. Dimostrazione di come lo scouting sia sempre molto attento al mercato dei giovani, ma confermando allo stesso tempo anche l’impegno della stessa società nerazzurra nel portare avanti i progetti del club nonostante il momento delicato.

(FCIN1908)