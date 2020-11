FCIN1908 / Inter, nuovo baby talento in arrivo: è fatta per il 2004 Marsetic, le cifre

L’Inter è sempre molto attiva per quanto riguarda il mercato dei giovani: l’ultimo nome da tempo cerchiato in rosso sulla lista di Ausilio, Baccin e Samaden è quello di Enej Marsetic, attaccante sloveno classe 2004 proveniente dal Koper. Secondo le informazioni raccolte da Fcinter1908, il giovanissimo attaccante arriverà a Milano per firmare il suo contratto con il club nerazzurro solamente dopo il 4 dicembre, giorno in cui compirà 16 anni: accordo già raggiunto, per la soddisfazione di tutti. Si attende solamente l’ufficialità, che arriverà a breve.

TALENTO – Attaccante classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Koper, Marsetic fa parte già da tempo delle selezioni giovanili della Slovenia, con cui ha debuttato nell’aprile del 2019 indossando la maglia dell’Under 15. Il suo ruolo principale è quello di prima punta, ma è in grado di adattarsi anche da esterno offensivo in un tridente, ruolo che ha spesso ricoperto in Nazionale. Nonostante la giovanissima età, da quest’anno Marsetic gioca in pianta stabile con l’Under 19 del Koper.

LE CIFRE – L’Inter verserà nelle casse del Koper 500.000 euro, pagabili in due rate. Nell’accordo tra i due club sono stati aggiunti anche dei bonus, che i nerazzurri garantiranno al raggiungimento di determinati obiettivi. Intesa già raggiunta anche con il giocatore, che firmerà un contratto triennale (il massimo garantito per un minorenne) e si aggregherà alla Primavera di Armando Madonna non appena sarà possibile.