FCIN1908 / Pinamonti, quasi certa permanenza al Genoa. Inter dice no al Napoli e a giugno…

In questi giorni di fervido mercato anche i rappresentati di Andrea Pinamonti, giovane attaccante in prestito attualmente al Genoa, sono stati avvistati nella sede dell’Inter. L’attaccante ha giocato poco nel Genoa, anche per un problema fisico e quindi sono state avviate riflessioni sul suo futuro (soprattutto per garantirgli una continuità di gioco). Per il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter avevano mostrato interesse diverse squadre: Spal, Cagliari e, ultima in ordine temporale, Napoli. Il giocatore è in prestito al Genoa con un obbligo di riscatto fissato al primo febbraio. Da quanto appurato da Fcinter1908 il giocatore non dovrebbe muoversi a gennaio. Pinamonti dovrebbe rimanere a Genova fino al termine della stagione. La proposta del Napoli era concreta, i partenopei facevano sul serio. Ma l’Inter ha detto no all’operazione. Pinamonti potrebbe fare ritorno a Milano a fine stagione.

(FCIN1908)