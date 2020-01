Mercato Inter, svolta Pinamonti? Pedullà: “Il Napoli paga i 18 mln del riscatto se…”

Il Napoli, dopo Politano, cerca un ultimo colpo in attacco da mettere a segno negli ultimi giorni di mercato. Il profilo individuato dal club partenopeo per dare alternative ai centravanti è quello di Andrea Petagna, che però la Spal sembra intenzionata a trattenere per la corsa alla salvezza. Ecco che allora può arrivare una svolta che riguarda anche l’Inter: “Napoli, offerti 4 anni e mezzo a Pinamonti. E’ la possibile soluzione se la Spal non apre per Petagna. Il Napoli pagherebbe i 18 milioni di obbligo del Genoa“, scrive Alfredo Pedullà.