Ferrari: “Pavard sarebbe un grande acquisto per l’Inter. Se Inzaghi ne parla apertamente…”

Benjamin Pavard all'Inter si può fare secondo lei?

"Pavard è un calciatore forte, che gioca in una delle migliori squadre del mondo e ha grande esperienza. Per me sarebbe un grande acquisto per l'Inter. Quando si parla così apertamente di un giocatore, vuol dire che l'interesse c'è davvero. Se vogliono confermarsi, a mio giudizio i nerazzurri devono andare a inserire in rosa un difensore di questo livello, anche perché c'è stato l'addio di Skriniar".