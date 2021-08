Nandez, col Cagliari è finita. “Si incasserà il più possibile”. Nainggolan in stand-by

Il giocatore uruguaiano ieri ha postato parole di scuse per i tifosi rossoblù ma la rottura viene definita insanabile

Eva A. Provenzano

Le parole di Nandezsu Instagram fotografano il fatto che non è il suo momento migliore con il Cagliari. Non si era presentato per la partenza per Maiorca e aveva fatto arrabbiare Capozucca, il ds del club sardo, e Giulini. Ieri quel post in cui è sembrato fare un passo indietro ma anche evocare una promessa che gli era stata fatta in passato, a salvezza ottenuta.

Questo il commento del Corriere dello Sport a quanto accaduto: "Le sue parole sembrano mettere definitivamente fine al rapporto con la società isolana nonostante tra le righe, Nandez, non manchi di elogiare la maglia e il suo rapporto con squadra e città. Ma considerato che gli stracci iniziano a volare, ora si tratta solo di capire quale sarà l’epilogo che in ogni caso non vedrà il Cagliari e Nandez in un futuro a braccetto". In questo momento il club nerazzurro sembra preso da altri calciatori, Dumfries su tutti. Per l'uruguaiano si pensa ormai comunque alla cessione "verrà ceduto Nandez incassando il più possibile, per trovare qualche rinforzo immediato che possa far tornare il sorriso a Leonardo Semplici", si legge sul quotidiano romano.

Anche con Nainggolanla situazione è in standby. Ieri l'agente è stato nella sede dell'Inter per fare il punto della situazione con il club interista. Vorrebbe il Cagliari ma la situazione non si è ancora sbloccata. Oggi rientra a Milano.

(Fonte: Corriere dello Sport)