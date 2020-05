Ha firmato, ma vuole l’Inter: c’è un altro grande nome per l’attacco. E Conte ha già detto sì

L‘Inter come grande club appetito dai campioni di livello internazionale. L’Inter che tutti vogliono, e che tutti sperano di poter abbracciare. anche a pochi giorni da un rinnovo contrattuale. E’ il caso di Olivier Giroud, che ha prolungato il suo rapporto con il Chelsea anche per la prossima stagione, ma che spera ancora di poter raggiungere Antonio Conte a Milano. A scriverlo è Tuttosport:

“Tornando all’attacco, c’è chi sogna ancora per un ritorno di fiamma dell’Inter: Giroud. Mercoledì il Chelsea ha annunciato il rinnovo fino al 2021, manovra fatta sfruttando una clausola in favore del club. In verità, Giroud non è contento e spera che l’Inter provi comunque a prenderlo, anche se Marotta difficilmente spenderà soldi per un giocatore che a fine settembre compirà 34 anni“.

(Fonte: Tuttosport)