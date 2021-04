Florenzi, gradimento totale di Conte. Futuro all’Inter? La posizione del PSG

Nei giorni scorsi, il profilo di Alessandro Florenzi è stato accostato con grande insistenza all'Inter: ecco le ultime

Nei giorni scorsi, il profilo di Alessandro Florenzi è stato accostato con grande insistenza all'Inter. L'ex Roma è un pallino di Antonio Conte anche se al PSG sta trovando una seconda giovinezza dopo un periodo negativo nell'ultimo anno in giallorosso. "Il gradimento totale da parte di Conte è confermato ma al momento non si è andato oltre una semplice richiesta di informazioni sulle intenzioni del Psg. Che, salvo colpi di scena, punterà su Florenzi anche nella prossima stagione", spiega infatti calciomercato.com che riporta anche un retroscena su Leonardo.

Il direttore sportivo del PSG, infatti, "ha promesso al suo entourage che non ci saranno sorprese sugli accordi presi con la Roma: il riscatto è fissato a nove milioni in aggiunta ai 500 mila euro versati per il prestito oneroso. Nell'agenda del club parigino vengo prima le trattative per i rinnovi di Neymar e Mbappè, poi verrà analizzato il dossier sull'esterno romano".