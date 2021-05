SM – Lukaku-Ronaldo, futuro altrove? Su Big Rom Chelsea e City

Secondo il tg sportivo di Mediaset i due attaccanti potrebbero giocare altrove nella prossima stagione: ipotesi di mercato tutte da verificare

In un servizio sul futuro di Inter e Juvesi è parlato di quello dei due centravanti che le rappresentano, da una parte Lukaku e dall'altra Ronaldo."Big Rom è il simbolo dell'Inter di Conte ma sul futuro Suning non ha fatto chiarezza. Il legame con l'allenatore è d'acciaio. Dopo due stagioni importanti diverse squadre lo vorrebbero come centravanti soprattutto Chelsea e City, finalisti di CL e le più ricche del prossimo mercato", spiega il tg di Italia 1. Si aggiunge che "Guardiola ha spesso fatto a meno di nove ma Lukaku è un nove moderno. Il Chelsea ce lo aveva e lo rimpiange". Probabilmente lo rimpiangerebbe anche l'Inter qualora lo lasciasse andare. Anche perché Romelu è stato la forza della squadra nerazzurra vincitrice dello scudetto. E mai come oggi forse si era trovato così bene in un posto. Lo dice il suo rendimento.