Lukaku, sentenza dal dischetto: 15 su 15 con l’Inter, portiere sempre spiazzato

L'attaccante belga conferma ancora una volta la sua freddezza dagli undici metri: percentuale di realizzazione del 100% in nerazzurro

Gol su calcio di rigore per Romelu Lukaku contro la Juventus. Come sempre il belga è stato implacabile dal dischetto: portiere spiazzato come d'abitudine. Da quando veste la maglia dell'Inter il numero nove ha segnato tutti e 12 i rigori calciati in Serie A, tutti spiazzando il portiere. In generale, da quando è arrivato all'Inter, Lukaku ha calciato 15 rigori: 15 gol, in 14 casi spiazzando il portiere. L'ultimo giocatore che ha trasformato tutti i primi 12 rigori calciati in Serie A era stato Paulo Dybala, nel 2017.