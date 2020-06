Gabriel Jesus, l’agente ha parlato con l’Inter. E c’è un interrogativo che può giocare a favore

Lautaro Martinez è ancora a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, ma il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di partenza del Toro direzione Barcellona. Ecco il perché di vari sondaggi per nomi del calibro del centravanti argentino. Tra cui quello di Gabriel Jesus, che già nel 2016 era un forte obiettivo in casa nerazzurra. E il Corriere dello Sport spiega perché il brasiliano può essere più di un’idea: “In questi anni gli 007 di viale della Liberazione hanno indirettamente continuato a seguire Gabriel Jesus. Quando è stato chiaro che la vicenda Martinez stava prendendo una certa piega, il nome del centravanti brasiliano è tornato ai primi posti della lista di Ausilio che, anche in termini anagrafici, lo considera il sostituto ideale del Toro. Pur considerandolo a tutti gli effetti un proprio calciatore almeno fino al 31 agosto, l’Inter si sta guardando intorno e il bomber del City e della Seleçao brasiliana è un profilo assai appetito.

Nel City, che lo aveva acquistato nell’estate 2016 dal Palmeiras per 30 milioni, quest’anno ha giocato di più rispetto al passato, ma spesso gli è stato preferito Aguero e il rapporto con Guardiola non è idilliaco. Non è tra i partenti sicuri, ma non è neppure incedibile. In più c’è il punto interrogativo sulla partecipazione alla prossima Champions del City, che attende il verdetto del Tas di Losanna. L’agente di Gabriel Jesus ha iniziato a sondare il terreno per valutare eventuali interessamenti e, oltre alla Juventus, ha parlato pure con l’Inter. Può nascere un intrigo di mercato sul modello di quello della scorsa estate che ha visto coinvolto Lukaku. Su per giù simile anche il prezzo visto che Pep chiede 63 milioni di sterline, ovvero quasi 70 milioni di euro, forte di un contratto fino al 2023“.