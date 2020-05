Gagliardini vuole tenersi stretta l’Inter: Conte lo apprezza. Le richieste non mancano, ma…

Fra i giocatori sotto osservazione alla ripresa del campionato, in casa Inter, ci sarà sicuramente anche Roberto Gagliardini. Che ha tutte le intenzioni di confermare le sue qualità, e tenersi ben stretta la maglia nerazzurra. Le voci sul suo futuro ci sono (Torino e Fiorentina interessate a lui), ma Antonio Conte apprezza tantissimo le sue caratteristiche e non sarebbe poi così felice all’idea di lasciarlo partire. Dal canto suo, Gagliardini, giocatore unico nella rosa nerazzurra, è felice a Milano e non ha alcuna voglia di mollare. Scrive Tuttosport:

“Roberto Gagliardini: due mesi per confermarsi un giocatore da Inter. Dalla sua ha il fatto di essere un centrocampista con doti assolutamente diverse rispetto a quelle degli altri quattro (…). Però è anche vero che Conte potrebbe volere altri rinforzi in rosa, motivo per il quale potrebbe rendersi necessaria una cessione. La valutazione dell’ex Atalanta è intorno ai 20-25 milioni, forse anche un pelo più alta. Su Gagliardini ci sono Torino e Fiorentina“.

(Fonte: Tuttosport)