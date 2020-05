Inter-Tonali, che offerta al Brescia. Non c’è Esposito: “Ma cash, bonus e un gioiello da 20mln”

Con la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain ormai solo da ufficializzare, l’Inter ha acquisito una posizione di vantaggio nella corsa a Sandro Tonali rispetto alla Juventus. Un vantaggio che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di sprecare. Certo, accontentare le esose richieste del Brescia (50 milioni) non sarà facile. Ma da Milano spingono forte per il talento di Lodi. La cifra indicata da Cellino al momento sembra inavvicinabile per tutti. Ecco che allora, per spuntarla, l’Inter potrebbe proporre due ipotesi di trattativa. Una di queste, la più probabile, prevede l’inserimento di Andrea Pinamonti, che l’Inter riporterà a Milano dal Genoa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. A illustrare tutte le strade possibili è la Gazzetta dello Sport:

PRIMA IPOTESI – “La prima, aggiungere al cash e ai bonus anche il prestito di Sebastiano Esposito. L’ipotesi non lascerebbe indifferente Cellino anche se è difficile pensare che Esposito possa accettare la B, così come Cellino non è mai entusiasta di inserire nelle trattative giocatori solo in prestito”.

SECONDA IPOTESI – “… Magari con un pacchetto composto da cash più il cartellino di Andrea Pinamonti, su cui l’Inter ha un diritto di recompra dal Genoa. Un’operazione da circa 40 milioni complessivi tra contropartita tecnica di valore – e di possibile incasso futuro per il Brescia -, parte fissa e bonus”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)