In Turchia – Il Galatasaray piomba su Godin: Muslera prova a convincerlo a salutare l’Inter

Si fanno insistenti le voci su un possibile addio di Diego Godin all’Inter. Le ultime indiscrezioni su una potenziale separazione tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano arrivano dalla Turchia, dove si parla di un forte interesse del Galatasaray per l’ex Atletico Madrid. A spingere per questa possibilità sarebbe soprattutto Fernando Muslera, ex portiere della Lazio e a Istanbul dal 2011.

Muslera, compagno di Nazionale di Godin, starebbe cercando, secondo la testata hurriyet.com.tr, di convincere El Faraòn a trasferirsi già a gennaio in Turchia, anche se sul giocatore ci sarebbero anche altre 3-4 squadre europee. Mentre i tifosi del Galatasaray sono già in preda al delirio: il nome di Godin scalda la piazza.

(Fonte: hurriyet.com.tr)