Gazzetta: “Milan, spunta Samardzic: c’è già l’offerta al giocatore”

Nome nuovo per il mercato del Milan. Si tratta di un giocatore che la scorsa estate è stato a un passo dall’Inter: è Lazar Samardzic . Come riporta Gazzetta, è un profilo alternativo a quello di Fofana.

“Il Milan è al bivio e riflette: nel frattempo ha studiato come muoversi in entrambe le direzioni. Ha il sì di Fofana per arrivare dritto alla sede del Monaco e cercare di chiudere alle proprie condizioni: ma se i francesi alzeranno il prezzo, nonostante il contratto in scadenza la prossima estate, il Milan ha già la strada alternativa. Su Samardzic il club si è portato avanti con un’offerta al giocatore e una pronta per l’Udinese, inferiore ai 20 milioni complessivi che dovrebbe investire per Fofana.