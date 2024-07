Inter-Lugano: ecco chi schiererà Inzaghi. Debutto per Taremi e Martinez

La squadra Campione d'Italia affronta la formazione svizzera in una gara a porte chiuse che non sarà trasmessa in tv. Un primo test per chi è arrivato alla Pinetina in attesa degli altri rientri

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 23:15)

In attesa del Martinez decisivo campione d'America, Lautaro, domani alla Pinetina, nella prima amichevole dell'estate nerazzurra, quella contro il Lugano, debutterannoTaremie Josep Martinez, il neo portiere nerazzurro. La società ospiterà ad Appiano Gentile la squadra svizzera alle 18.30. Un primo confronto per chi si allena da qualche giorno con Inzaghi che non andrà in onda sui canali ufficiali e non prevede pubblico sugli spalti. Di sicuro - spiega La Gazzetta dello Sport - esordiranno tra i nuovi Martinez e Taremi appunti e tra i vecchi interisti ci sarà soltanto Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, e come potrebbe essere il contrario, giocherà dal primo minuto a centrocampo. Tra Europeo e Coppa America i giocatori che si stanno allenando col tecnico nerazzurro sono ancora riserve, ragazzi della Primavera e giocatori in esubero.