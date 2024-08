In Romania – Inter, Radu lascia i nerazzurri: “Ha deciso dove giocherà”

Fra gli esuberi di casa Inter c'è Ionut Radu . Il club nerazzurro è alla ricerca di una sistemazione per il portiere e presto potrebbero esserci delle novità. Secondo quanto riporta il portale rumeno Prosport, Radu vuole giocare nel Nantes , in Ligue 1, squadra che ha mostrato molto interesse negli ultimi giorni. Per il portiere non sarebbe la sua prima esperienza nel calcio francese, visto che ha giocato all'Auxerre nel 2023.

Il contratto di Radu con l'Inter scade nel 2025, ecco perché l'Inter in questa sessione cerca una soluzione definitiva cercando di incassare qualcosa dalla cessione del rumeno. In nerazzurro Radu non è mai riuscito a imporsi e negli anni è stato ceduto in prestito diverse volte, l'ultima esperienza è stata in Premier, al Bournemouth.