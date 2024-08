"Se non fossi un giocatore di calcio però, penso che sarei diventato un poliziotto, probabilmente un detective". La carriera di Taremi ha preso una svolta decisiva quando Ali Daei, una leggenda del calcio iraniano, lo ha invitato a giocare nel Persepolis: "Per me questo momento è stato fondamentale, è stato perfetto poter giocare per un Club così importante in Iran", racconta il calciatore. Parlando poi di Daei, aggiunge: "È stato uno dei migliori marcatori di tutti i tempi, dopo Cristiano Ronaldo; per noi è una leggenda" Taremi sottolinea anche l'importanza del sostegno della sua famiglia, che ha sentito sempre presente durante tutta la sua carriera: "La mia famiglia è stata fondamentale: non importa come gioco in campo o come sta andando fuori dal campo, loro sono sempre dalla mia parte e fanno il tifo per me".