"In Inghilterra si sono mossi Aston Villa e Tottenham, ma Chiesa vorrebbe restare in Serie A. L’obiettivo del numero sette è andare a giocare a Napoli dove troverebbe Antonio Conte suo grande estimatore. In questo momento, però, i partenopei nel reparto esterni sono al completo e per questo motivo i due club potranno tornare a parlare dello scambio tra Giacomo Raspadori e Chiesa, una trattativa che potrebbe vivere giorni caldi dopo ferragosto".