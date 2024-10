L'attaccante svincolato Mario Balotelli aspetta la chiamata dalla Serie A, il tecnico dei rossoblù Gilardino spinge per averlo in rosa, ma il club non è convinto.

"Alberto Gilardino lo ha chiamato qualche giorno fa promettendogli una maglia del suo Genoa, e magari anche per lui era l’ultima carta da pescare in un mazzo senza alternative, dopo aver visto andar via Retegui e Gudmundsson. L’ultima chiamata, mai come stavolta. Soprattutto per Mario: eppure il Genoa, per ora, a Balotelli ha detto no. Il paradosso è questo: dopo un’estate passata ad allenarsi, ad aspettare una chiamata, a girare video su Instagram per ricordare al mondo di essere ancora un calciatore, sperando in una nuova primavera, qualcuno aveva finalmente pensato a lui", scrive Repubblica.