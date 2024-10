Il giornalista, su TMW, ha parlato dell'interesse dei francesi per l'attaccante nerazzurro e di due opzioni per l'attacco interista

Il PSG è interessato a Marcus Thuram. Lo scrive in un articolo su Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini sottolineando che il club francese vuole regalare a Luis Enrique una punta di altissimo livello e che tra i profili seguiti c'è proprio quello del francese dell'Inter che ha già segnato in questo avvio di stagione 7 gol. "Gli estimatori sono sempre più numerosi. Il calciatore sta benissimo all'Inter e vorrebbe restare a lungo. La società parigina comunque potrebbe fare un tentativo anche in virtù della clausola rescissoria di 85 mln di euro presente nel contratto", aggiunge il giornalista.