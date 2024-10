"La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio e Marko Arnautovic, dicevamo, sarà al suo posto grazie a un “assist” del calendario di Nations, che lo ha liberato dagli impegni in nazionale dopo la sfida di ieri sera tra Austria e Norvegia. Arnautovic, che nel 4-0 alla Stella Rossa ha festeggiato il primo gol stagionale in nerazzurro e ieri si è ripetuto con una bella doppietta nel 5-1 a Haaland e compagni, sarà il primo attaccante a tornare a disposizione di Inzaghi. Thuram rientrerà mercoledì, Lautaro e Taremi giovedì. Come i due interisti impegnati in viaggi intercontinentali, anche Zielinski si unirà per ultimo al gruppo: la sua Polonia tornerà in campo martedì, dopo il ko con il Portogallo nel quale proprio il centrocampista ex Napoli è andato a segno. Il grosso del gruppo, invece, è atteso alla Pinetina per mercoledì: da Dumfries e De Vrij ad Asllani e Calhanoglu (che in settimana sarà sentito dalla questura di Milano come persona informata dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sugli ultras “Doppia Curva”), fino agli azzurri Bastoni, Dimarco e Frattesi", aggiunge Gazzetta.