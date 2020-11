In Francia – Lione e Marsiglia su Giroud, ma devono fare i conti con l’Inter. Inoltre…

Olivier Giroud ha intenzione di lasciare il Chelsea a gennaio. Fin qui l’attaccante ha giocato poco e questo lo preoccupa in vista degli Europei. In questa stagione Giroud non è mai partito titolare in Premier League, ecco perché il francese sta prendendo in seria considerazione la possibilità di lasciare il Chelsea a gennaio, sei mesi prima della scadenza del contratto.

Secondo quanto riporta Le 10 Sport, Marsiglia e Lione vorrebbero riportarlo in Francia, ma il giocatore è riluttante davanti a un possibile ritorno in Ligue 1. I due club francesi devono anche fare i conti con l’Inter che nelle ultime due sessioni di mercato ha provato a portare a Milano l’attaccante. Inoltre il club nerazzurro è sempre sulle tracce di Arkadiusz Milik ormai fuori dal progetto del Napoli.

