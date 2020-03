Lazio e Inter, sfida per Giroud: in UK c’è chi parla di rinnovo, ma…

Lazio e Inter restano su Giroud, e sono pronte a darsi battaglia in estate per l’attaccante francese, in scadenza di contratto al termine di questa stagione con il Chelsea. In Inghilterra c’è chi paventa l’ipotesi rinnovo con i Blues, ma tutto lascia pensare che nella prossima stagione l’ex Arsenal giocherà in Serie A:

“Sul giocatore restano Tottenham e Inter. Il francese ha ribadito che deciderà a fine anno, l’idea di restare a Londra non è mai tramontata, sulle valutazioni peserebbe anche la Brexit, immaginando un futuro londinese dopo il calcio. La Lazio fa leva sui rapporti stretti a fine gennaio, sul sì del giocatore. I programmi pre-pandemia erano questi: rioffrire a Giroud un triennale da 3,5 milioni all’anno“.

(Fonte: Corriere dello Sport)